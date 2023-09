Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 08.09.2023 - Einbruchdiebstahl in Tankstellengebäude

Birnbach (ots)

Am 08.09.2023 kam es gegen 0:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Tankstellengebäude in Birnbach. Drei Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Zigaretten im Wert von mindestens 1500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen trugen die drei Täter Sturmhauben und dunkle Kleidung, sie flüchteten mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Nordrhein-Westfalen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

