POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (30.08.2023) in der Zeit von 06.30 Uhr bis 10.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Carl-Schurz-Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Pfersee - Am heutigen Donnerstag (31.08.2023) in der Zeit von 01.30 Uhr bis 01.50 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Wahlplakate in der Augsburger Straße.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (29.08.2023), 20.00 Uhr bis Mittwoch (30.08.2023), 08.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Zollernstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Die Polizei ermittelt auch hier wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

