Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 15. August 2024, gegen 21.00 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer Reiterin und einer Fahrradfahrerin. Eine 32-jährige Frau aus dem Saterland ritt mit ihrem Pferd entlang des Geh- und Radweges der Elisabethfehner Straße, in Richtung Ramsloh. Eine 56-jährige Frau, ebenfalls aus dem Saterland, befand sich mit ihrem Fahrrad neben der Reiterin. In Höhe einer Grundstückseinfahrt wurde das Pferd durch bellende Hunde erschreckt, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen Pferd und Fahrradfahrerin kam. Pferd, Reiterin und Fahrradfahrerin stürzen und wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell