POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Tötungsdelikt - Weitere Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.02.2024) eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen festgenommen, die im Verdacht stehen, zusammen mit einem weiteren mutmaßlichen Komplizen, der bereits in Haft sitzt (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 04.01.2024 unter https://t1p.de/7funw ), am 21.12.2023 an der Walchenseestraße einen 16 Jahre alten Jungen schwer verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 28.12.2024 unter https://t1p.de/22xqy ). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der weiteren Tatverdächtigen. Die Ermittler beschlagnahmten bei den Wohnungsdurchsuchungen am Freitagmorgen Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen und nahmen die Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften fest. Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

