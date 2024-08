POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Einbruch in Einfamilienhaus Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hansestraße im Ortsteil Schneiderkrug, verschafften sich Zugang zum dortigen Einfamilienhaus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Diebesgut sowie eine Schadenssumme sind derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die ...

