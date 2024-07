Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Fahrzeug gespuckt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagnachmittag (16.07.2024) mehrfach in das Auto einer 39-jährigen Frau gespuckt und ist daraufhin geflüchtet. Die 39-Jährige war gegen 15.00 Uhr mit ihrem Mitsubishi in der Schmidener Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 183 ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad neben sie fuhr, durch die geöffnete Fensterscheibe spuckte und sie beleidigte. Als die Frau anhielt, folgte ihr der Unbekannte und spuckte erneut in den Innenraum und beschädigte die Stoßstange des Mitsubishis. Der Täter war zirka 25 Jahre alt, hatte glatte helle Haare, etwas längeres Deckhaar und an den Seiten rasiert und hatte eine schlanke Statur. Er trug ein helles T-Shirt, eine kurze Hose und keinen Helm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell