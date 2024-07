POL-S: Zwei Schwerverletzte nach Pedelec-Unfall

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen (15.07.2024) in einer Stadtbahn der Linie U3 ein fünf Jahre altes Mädchen belästigt. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrer Mutter gegen 08.10 Uhr in der U3 in Richtung Vaihingen unterwegs, als sich der Mann zu ihnen in die Vierer-Sitzgruppe setzte und sich dem Mädchen körperlich näherte. Als die Mutter und andere Passanten ihn aufforderten, dies zu ...

