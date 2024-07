Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fünfjährige belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen (15.07.2024) in einer Stadtbahn der Linie U3 ein fünf Jahre altes Mädchen belästigt. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrer Mutter gegen 08.10 Uhr in der U3 in Richtung Vaihingen unterwegs, als sich der Mann zu ihnen in die Vierer-Sitzgruppe setzte und sich dem Mädchen körperlich näherte. Als die Mutter und andere Passanten ihn aufforderten, dies zu unterlassen, stieg er an der Haltestelle Jurastraße aus. Der Mann war zirka 50 bis 60 Jahre alt, hatte lichtes, abstehendes, helles Haar, ein dickes Gesicht und eine adipöse Statur. Er war etwa 170 Zentimeter groß und trug einen Blaumann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

