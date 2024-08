Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hansestraße im Ortsteil Schneiderkrug, verschafften sich Zugang zum dortigen Einfamilienhaus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Diebesgut sowie eine Schadenssumme sind derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 13. August 2024, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 14. August 2024, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte das Türschloss eines Schafstalles an der Thülsfelder Talsperre. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 06:08 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Bösel mit seinem Pkw die Petersfelder Straße in Richtung Hauptstraße. Er kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und einer Straßenlaterne. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 13:55 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Transporter der Deutschen Post, welcher in der August-Kühling-Straße abgestellt worden war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Transporter die Beverner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Pkw einer 34-jährigen Frau, ebenfalls aus Essen. Der Transporter überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell