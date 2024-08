Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec In der Zeit von Montag, 05. August 2024 15:10 Uhr bis Dienstag, 06. August 2024 11:35 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec einer 61-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihr Pedelec, Riese und Müller Swing in weiß, am Bahnhof in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) ...

