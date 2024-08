Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Montag, 05. August 2024 15:10 Uhr bis Dienstag, 06. August 2024 11:35 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec einer 61-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihr Pedelec, Riese und Müller Swing in weiß, am Bahnhof in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Aufbruch und Diebstahl mehrerer Kaugummiautomaten

In der Zeit von Sonntag, 04. August 2024, 00:00 Uhr bis Sonntag, 11. August 2024, 14:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter zu einem Kaugummi-Automaten in der Straße Zur Spredaer Mühle, öffneten diesen gewaltsam und entwendeten eine unbekannte Summe Münzgeld. Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es im Erdbeerweg. Im gleichen Tatzeitraum entfernten unbekannte Täter den Stabmattenzaun und entwendeten hier einen Automaten. Der Automat konnte aufgebrochen am Straßenrand aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/1860-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 12. August 2024, gegen 10:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden die Dorgelohstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich Kokain. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 12. August 2024, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 88-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Liegefahrrad die Straße Möhlendamm. In Höhe der Kreuzung Vechtaer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Frau aus Dinklage, welche die Vechtaer Straße in Richtung Dinklage befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 88-Jährige schwerverletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

