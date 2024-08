Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Bakum - Wohnungseinbruchdiebstahl mit Körperverletzung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 04. August 2024, gegen 04:38 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte männliche Person auf ein Grundstück in der Straße Am Harmer Holz.

Die Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus einer 72-jährigen Anwohnerin und entwendete diverse Wertgegenstände.

Anschließend begab er sich zum schlafenden Opfer und schlug auf dieses ein. Er ließ dann vom Opfer ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der derzeit unbekannte Täter kann durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80m - 1,95m groß - ca. 35-45 Jahre alt - kräftige Statur, jedoch nicht übergewichtig - dunkler Teint - ungepflegte Erscheinung - sprach in nicht-deutscher Sprache - dunkler Hoodie, dunkle Hose, helle Sneaker, - trug eine FFP2-Maske - dunkle, leise Stimme - grobe Gesichtszüge - große, grobe Hände - runde, braune Augen; - runde, breite Augenbrauen - schwarzer Haaransatz, dunkle, kurz geschnittene Haare - vermutlich trug der Täter keine Handschuhe

Die 72-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und ärztlich versorgt.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) oder der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell