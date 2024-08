Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - mehrere Pedelec Diebstähle

In der Zeit von Samstag, 10. August 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 11. August 2024 01:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem Fahrradstand in der Straße An der Gräfte und entwendeten mehrere hochwertige Pedelec. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht/Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 11. August 2024, gegen 04:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Straße Campemoor, Fahrtrichtung Neuenkirchen-Vörden. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und blieb im Graben liegen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der 42-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,73 Promille aus. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500,00 Euro.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 10. August 2024 20:00 Uhr bis Sonntag, 11. August 2024, 10:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Büren (NRW). Dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes-Benz C 220 an der Große Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 11. August 2024 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Krad die Große Straße in Fahrtrichtung Vechta. Er beabsichtigte einen 59-jährigen Mann aus Oldenburg zu überholen, welcher ebenfalls die Große Straße in Fahrtrichtung Vechta befuhr und beabsichtigte nach links in die Arnold-Westerkamp-Straße abzubiegen. Beide Beteiligte werden leicht verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Eine derzeit unbekannte männliche Person griff am Samstag, 10. August 2024, gegen 23:40 Uhr einer 27-jährigen Frau zunächst an die Brust und wenig später ans Gesäß. Die 27-Jährige war zu Fuß in der Kolpingstraße unterwegs, als die derzeit unbekannte Person mit einem Fahrrad an der 27-Jährigen vorbei fuhr und sie anfasste. Wenige Minuten später kam er wieder und fasste sie erneut an. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170cm groß - mittellange, braune Haare - helles T-Shirt, blau/graue Hose - ca. 20-40 Jahre alt - dünn

Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 07. August 2024 17:00 Uhr bis Samstag, 10. August 2024 17:00 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person den Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw an seiner Wohnanschrift in der Mühlenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

