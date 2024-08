Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht/Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 11. August 2024, gegen 11:34 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Essen mit seinem Pkw gegen eine Grundstücksmauer in der August-Meyer-Straße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich Amphetamin aus. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Schaden von rund 12.000,00 Euro.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstag, 10. August 2024, gegen 21:10 Uhr wurden Beamte der Polizei in Cloppenburg zu einer Körperverletzung den Stadtpark gerufen. Nach verbalen Streitigkeiten griff eine derzeit unbekannte männliche Person einen 49-jährigen Mann aus Höltinghausen an und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- 30-40 Jahre alt - ca. 180 cm - ca. 100 kg - keine Haare - keine Brille

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell