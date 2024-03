PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Unfall mit Personenschaden +++

Limburg (ots)

Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Grabenstraße Tatzeit: Samstag, 09.03.2024, 02:30 Uhr Sachverhalt: Am frühen Samstagmorgen kam es in Limburg in der Grabenstraße zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Täter geriet zunächst mit einem 21-jährigen Zeugen in einen verbalen Streit. Als die 26-jährige Geschädigte diesen Streit schlichten wollte, schlug ihr der Unbekannte unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung des Bahnhofs. Durch den Schlag wurde die Geschädigte leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 35796 Weinbach-Edelsberg, Hauptstraße Tatzeit: Mittwoch, 06.03.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 06:30 Uhr In der Zeit zwischen Mittwoch, 06.03.2024, 22:00 Uhr und Donnerstag, 07.03.2024, 06:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestellter blauer Opel Mokka in 35796 Weinbach-Edelsberg, Hauptstraße vor der Hausnummer 41 auf der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand dadurch ein Sachschaden von circa 2000,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Tatort: Gemarkung 35792 Löhnberg, L 3044 zwischen Löhnberg-Niedershausen und Löhnberg Tatzeit: Freitag, 08.03.2024, 20:58 Uhr Am Freitag, 08.03.2024 um 20:58 Uhr kam es in der Gemarkung 35792 Löhnberg auf der L3044 zwischen Löhnberg-Niedershausen und Löhnberg zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Elz befuhr die L3044 aus Fahrtrichtung Löhnberg-Niedershausen kommend in Fahrtrichtung Löhnberg. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte danach über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen und der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer aus Löhnberg wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000,-EUR.

