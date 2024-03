PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ E-Bike entwendet +++ Am Vormittag unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt +++ Bei Unfall in Limburg verletzt +++

Limburg (ots)

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Mengerskirchen-Waldernbach, Bornweg, Mittwoch, 06.03.2024, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Wohnung in Waldernbach eingebrochen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Eine Nachbarin bemerkte am frühen Morgen den Einbruch in das Mehrfamilienhaus im Bornweg und verständigte die Polizei. Die Täter hatten die Wohnungstür im Erdgeschoss des Gebäudes gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro verschwanden die Einbrecher anschließend, zudem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Nach Zeugenbefragungen waren kurz nach 03:00 Uhr in der Nacht laute Geräusche im Haus zu hören. Daher liegt nahe, dass die Einbrecher zu dieser Zeit aktiv waren. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher in Pizzeria,

Limburg, Holzheimer Straße, Montag, 04.03.2024, 21:40 Uhr bis Mittwoch, 06.03.2024, 21:15 Uhr

(wie) In Limburg sind Unbekannte zwischen Montag- und Mittwochabend in eine Pizzeria eingebrochen. Der 41-jährige Betreiber der Gaststätte bemerkte den Einbruch am Mittwochabend und rief die Polizei. Bisher unbekannte Täter hatten eine Tür an dem Gebäude in der Holzheimer Straße aufgebrochen und waren auf diesem Weg in das Innere gelangt. Sie entwendeten Bargeld sowie eine Schreckschusspistole und verschwanden anschließend mit der Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. E-Bike entwendet,

Limburg, Diezer Straße, Montag, 04.03.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 05.03.2024, 05:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg ein E-Bike gestohlen worden. Eine 34-Jährige hatte am Montagabend ihr schwarzes E-Citybike der Marke "Hitway" mit einem Kabelschloss an einem Pfosten des Fahrradparkstreifens in der Diezer Straße nahe der Zufahrt zum Parkhaus der Stadthalle angeschlossen. Als sie am Dienstagmorgen zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter das Schloss gewaltsam geöffnet und somit das E-Bike im Wert von circa 500 EUR gestohlen hatte. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Am Vormittag unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt, Weilburg, Limburger Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 10:25 Uhr

(wie) Am Mittwochvormitttag hat die Polizei in Weilburg einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer eines Pkw saß. Einer Streife fiel in der Limburger Straße ein Auto auf, in dem der Beifahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Daher hielten sie den Renault an und kontrollierten die Insassen. Während der Beifahrer mit einem Verwarngeld davonkam, wurde es für den nervösen Fahrer immer ernster. Da er deutliche Anzeichen einer Drogenintoxikation zeigte und entsprechende Tests den Verdacht der Beamten erhärteten, wurde der 33-Jährige festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte zudem einen Wert von über 0,7 Promille an. Somit folgten eine ärztliche Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Entsprechende Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

5. Bei Unfall in Limburg verletzt,

Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 10:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall im Zuge eines Wendemanövers ist am Mittwochvormittag in Limburg eine Frau verletzt worden. Eine 58-Jährige befuhr mit einem Kia die Joseph-Heppel-Straße vom Friedhofweg kommend in Richtung Krankenhaus. Auf Höhe der Hausnummer 3 wendete die Frau ihren Pkw, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine dahinterfahrende 47-Jährige in einem Skoda schätzte den Sicherheitsabstand offenbar falsch ein und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr gegen die linke Fahrzeugseite des Kia und verletzte sich bei dem Aufprall. Zur Untersuchung brachte der Rettungsdienst die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 13.000 EUR.

