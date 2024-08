POL-CLP: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und die Stadt Vechta sind auch in diesem Jahr wieder gut auf den Stoppelmarkt vorbereitet

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - mehrere Pedelec Diebstähle In der Zeit von Samstag, 10. August 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 11. August 2024 01:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem Fahrradstand in der Straße An der Gräfte und entwendeten mehrere hochwertige Pedelec. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. ...

