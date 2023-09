POL-MG: Betrüger ergaunern Geld per Messenger - Die Polizei warnt vor der Masche!

Mönchengladbach (ots) - Im Bereich Rheydt haben bislang unbekannte Täter an insgesamt fünf Autos jeweils eine Scheibe eingeschlagen. In zwei Fällen flüchteten sie mitsamt Beute. Die Taten an der Eisenbahnstraße, Heinrich-Pesch-Straße und der Diltheystraße ereigneten sich allesamt in der Nacht von Mittwoch, 27. September, auf Donnerstag, 28. September. In zwei Fällen stahlen sie auf der Suche nach Beute im ...

