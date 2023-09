Polizei Mönchengladbach

POL-MG: An fünf Autos Scheibe eingeschlagen

Mönchengladbach (ots)

Im Bereich Rheydt haben bislang unbekannte Täter an insgesamt fünf Autos jeweils eine Scheibe eingeschlagen. In zwei Fällen flüchteten sie mitsamt Beute.

Die Taten an der Eisenbahnstraße, Heinrich-Pesch-Straße und der Diltheystraße ereigneten sich allesamt in der Nacht von Mittwoch, 27. September, auf Donnerstag, 28. September. In zwei Fällen stahlen sie auf der Suche nach Beute im Innenraum jeweils eine Handtasche. Bei den anderen drei Taten richteten sie den Sachschaden an, ohne Diebesgut zu finden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell