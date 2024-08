Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Jugendliche beschädigten am Sonntag, 11. August 2024, in der Zeit von 12:00 Uhr und 16:30 Uhr mit einer Wasserflasche die Scheibe eines Schulkindergartens in der Friesoyther Straße. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Barßel - Zeugenaufruf nach Brand eines Sportbootes

In der Zeit von Freitag, 09. August 2024 16:00 Uhr bis Montag 12. August 08:00 geriet ein Sportboot in Brand, welches an der Anlegestelle in der Deichstraße befestigt worden war. Mitarbeiter des Bauhofes entdeckten das ausgebrannte und gekenterte Boot am Montag. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/9222-0) entgegen.

