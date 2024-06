POL-GM: Radfahrer von Auto erfasst

Wiehl (ots) - In Wiehl-Niederbellinghausen ist am Mittwoch (5. Juni) eine 43-jährige Nümbrechterin mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und landete an einem Baum. Sie fuhr gegen 14 Uhr auf der Mühlener Straße (L95) aus Bielstein kommend in Fahrtrichtung Elsenroth. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, landete in einem steilen Abhang und prallte dort ...

mehr