Am Mittwoch soll ein 21-Jähriger in Geislingen einen 23-jährigen Mann mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben.

Um 22.30 Uhr kam es in der Schillerstraße zum Streit zwischen mehreren Personen. Ein 21-Jähriger soll dabei einen 23-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Fußgängerzone. Die Freundin des Geschädigten alarmierte die Polizei. Die fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen mit einer Stichverletzung am Arm in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dabei ergaben sich wohl Hinweis darauf, dass es sich bei dem Täter um einen 21-Jährigen aus Geislingen handeln soll. Ob sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten ist unklar. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt.

