Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Trotz Gegenverkehr überholt

Am Mittwoch verursachte ein Fahranfänger bei Dornstadt einen Unfall.

Ulm (ots)

Der 18-Jährige war um 6.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der Stuttgarter Straße in Richtung Dornstadt unterwegs. Beim Überholen mehrerer Fahrzeuge übersah er wohl einen entgegenkommenden Ford. Die Ford-Fahrerin bremste stark ab und wich nach rechts in einen Grünstreifen aus. Dort drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Motorradfahrer mit seiner Yamaha in Richtung Dornstadt davon. Durch Zeugenhinweise gelang es den Fahrer schnell zu ermitteln. Der gab an, den Unfall wohl nicht bemerkt zu haben. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden am Opel wird auf 500 Euro geschätzt.

