POL-UL: (GP) Göppingen - Radfahrerin übersehen - Am Mittwoch wurde eine 46-jährige Fahrradfahrerin in Göppingen leicht verletzt.

Gegen 13.15 Uhr hielt ein 31-jähriger BMW-Fahrer zunächst an einer Stoppstelle im Bereich Vordere Karlstraße/Mörikestraße. Beim Losfahren übersah er wohl eine von links kommende Fahrradfahrerin. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß. Die 46-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.200 Euro. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

