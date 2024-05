Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich am 16.5. auf der B312 bei Biberach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5781535). Dabei erlitt der 88-jährige Autofahrer schwere Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am Mittwoch, 22.5., an den Folgen des Unfalls in einem ...

