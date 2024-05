Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb kauft Zigaretten

In der Nacht auf Sonntag stahl ein Unbekannter in Ulm aus einem Auto einen Geldbeutel.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag parkte ein 29-Jähriger sein Auto in der Straße Obere Bleiche. Ein Dieb öffnete auf eine bislang unbekannte Weise den Pkw und stahl den Geldbeutel aus dem Seitenfach. Wie nun bekannt wurde, benutzte der Täter die Bankkarte aus dem Geldbeutel. Der Unbekannte kaufte damit an mehreren Automaten in Ulm für über hundert Euro Zigaretten. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell