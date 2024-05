Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rammingen - Auto überschlägt sich

Am Mittwoch kam eine 46-Jährige bei Rammingen von der Straße ab.

Kurz nach 18 Uhr fuhr die Frau mit einem Renault auf der L 1170 von Langenau in Richtung Rammingen. In einer Linkskurve, etwa 300 m vor Rammingen, kam sie wohl aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle. Die Fahrerin überschlug sich mehrfach mit ihrem Fahrzeug und kam im angrenzenden Acker auf dem Dach zum Liegen. Die 46-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem total beschädigten Pkw und der Flur muss noch ermittelt werden. Ein Abschlepper barg den Renault. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

