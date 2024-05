Ulm (ots) - Am späten Vormittag war der 66-Jährige mit Abbauarbeiten an einem Festzelt beschäftigt. Hierbei wurde er von einem Verbindungsteil der Dachkonstruktion am Kopf getroffen. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. ...

mehr