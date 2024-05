Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autos brennen aus

Am Mittwoch (22.05.2024) kam es in einem Parkhaus in Ehingen zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 10.30 Uhr meldete der Besitzer eines Mercedes der Feuerwehr den Brand. Laut Angaben parkte er sein Auto auf dem obersten Deck im Parkhaus in der Spitalstraße bei der Klinik. Dann geriet das Auto mit Verbrennungsmotor aus unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen kurze Zeit später bereits drei Fahrzeuge in Vollbrand. Durch das Feuer entstanden auch Schäden an weiteren geparkten Fahrzeugen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und hatte den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht. An drei Autos entstand Totalschaden. Wie viele insgesamt beschädigt wurden ist noch unklar. Auch am Parkhaus entstand wohl erheblicher Sachschaden. Ein Statiker wurde beauftragt zur Überprüfung des Parkhauses. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist, ebenso wie die Schadenshöhe, derzeit noch unklar.

