POL-UL: (BC) Steinhausen a.d. Rottum - 66-Jähriger schwer verletzt

Bei Abbauarbeiten wurde der Mann von Zeltteilen am Dienstag in Steinhausen verletzt.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag war der 66-Jährige mit Abbauarbeiten an einem Festzelt beschäftigt. Hierbei wurde er von einem Verbindungsteil der Dachkonstruktion am Kopf getroffen. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

+++++++ 0986871(TH)

