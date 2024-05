Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte hatten es in der Nacht auf Mittwoch auf Gaststätten in Ulm-Wiblingen abgesehen.

Ulm (ots)

Die Einbrecher warfen in der Nacht auf Mittwoch mit einem großen Stein die Glastür einer Gaststätte in der Biberacher Straße ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke. Aus einem Behälter mit Trinkgeld stahlen sie einen Teil der Münzen. Dann flüchteten sie unerkannt.

Auch in der Buchauer Straße waren Einbrecher an einer Gaststätte zu Gange. Gegen 1.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei männliche Täter mit einer Gerüststange versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Friedrichshafener Straße. Eine genaue Personenbeschreibung konnte der Zeuge nicht machen. Eine Fahndung nach den Einbrechern blieb ohne Erfolg. Die Polizei Ulm sicherte an beiden Gaststätten die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise von Zeugen nimmt der Polizeiposten Ulm-Wiblingen unter Tel. 0731/401750).

Geschäfte, Gaststätten, Büros und andere Gewerberäume sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0990933 0988248 (SV)

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell