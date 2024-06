POL-GM: Pedale verwechselt - Auto landet im Graben

Reichshof (ots) - Zur Tageszeit, zwischen 7:15 Uhr morgens und 16:50 Uhr nachmittags, haben Unbekannte am Dienstag (4. Juni) versucht, in ein Einfamilienhaus in Sinspert einzubrechen. Die Täter setzten an dem Haus in der Straße Hölsterlöh an mehreren Fenstern und einer Terrassentür ihr Hebelwerkzeug an, konnten diese allerdings nicht öffnen. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der ...

