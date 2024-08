Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 06. August 2024, in der Zeit von 05:56 Uhr bis 18:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec einer 24-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihr Pedelec, Bulls Ikon Evo in braun, am Bahnhof in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Fußgängerin

Am Sonntag, 11. August 2024, gegen 19:30 Uhr joggte eine 23-jährige Frau aus Löningen entlang der Angelbecker Straße. In Höhe einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte sie die Straße zu queren, hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem derzeit unbekannten Pkw. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte plötzlich mit seinem Pkw beschleunigt und entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen/schwarzen Mercedes Kombi mit "EL" Ortskennung handeln. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 11. August 2024

Am Sonntag, 11. August 2024, gegen 14:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Pkw beteiligt waren (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5841260)

Demnach befuhr ein 39-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die B 213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Aus ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und streifte hier den Pkw samt angehängtem Wohnwagen eines 46-jährigen Mannes aus Borken. In der Folge kam es einige Meter weiter zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Wildeshausen, welcher hinter dem Pkw/Wohnwagen-Gespann fuhr. Dieser hatte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können und erfasste den Pkw mit seiner Front an der rechten Fahrzeugseite. Durch den Aufprall erlitten der 39-Jährige und sein 51-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg tödliche Verletzungen. Ein 57-jähriger Mitfahrer aus Lastrup erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der 46-jährige Mann aus Borken und seine 43-Jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Borken, erlitten einen Schock - blieben jedoch unverletzt. Der 58-jährige Mann aus Wildeshausen und seine 54-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, erlitten leichte Verletzungen.

