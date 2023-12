Bonn (ots) - Am Montag (25.12.2023) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Dixstraße in Schwarzrheindorf ein. Über eine aufgehebelte Balkontüre der Wohnung im Obergeschoss gelangten die unbekannten Täter zwischen 08:45 Uhr und 19:15 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Diebesgut in Form von ...

mehr