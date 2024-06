Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparktes Auto geschädigt

Lübbecke (ots)

(SN) Nach einer Unfallflucht am Wiehenweg bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

Zu dem Vorfall, der sich am Freitagmorgen zwischen 6.30 und 7 Uhr ereignete, hatte ein Mann einen weißen Seat in Fahrtrichtung Albertstraße in Höhe der Hausnummer 14 rechtsseitig des Wiehenwegs abgestellt.

Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden an der Fahrerseite. Vom Verursacher fehlte hingegen jede Spur. Die Beamten vermuten, dass ein bisher unbekannter Radfahrer bei einer Fahrt in Richtung der Ewaldstraße das Auto beschädigt hatte.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei den Verkehrsermittlern.

