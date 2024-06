POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall: Radfahrerin (83) tödlich verletzt

Espelkamp (ots) - (SN) Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizeileitstelle gegen 5.30 Uhr Kenntnis über einen verunfallten Pkw am Kreisverkehr General-Bishop-Straße / In der Tütenbeeke. Vor Ort konnten die Beamten einen beschädigten Citroen feststellen, dessen Kennzeichen abmontiert worden waren. Dabei bemerkten die Polizisten unter anderem zwei geplatzte Reifen. Vom Unfallverursacher fehlte hingegen jede Spur. ...

