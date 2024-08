Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Minibaggers

In der Zeit von Montag, 12. August 2024 16:15 Uhr bis Dienstag, 13. August 2024 11:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger und eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Alte Heerstraße. Der Schaden wurde auf rund 8.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Brand in einem Holzunterstand

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 00:13 Uhr meldeten Anwohner Flammen aus einem Holzunterstand in einem Garten in der Straße Am Dorfplatz. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit unklar, eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell