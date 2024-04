Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Harztor (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, entwendeten Unbekannte in Ilfeld eine Handtasche aus einem abgestellten Fahrzeug. Der oder die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Skoda ein, um an die Handtasche im Fahrzeuginneren zu gelangen. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz am Neanderplatz abgestellt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0086829

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell