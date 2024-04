LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Sondershausen (ots) - In dieser Woche versuchten Trickbetrüger mehrfach an das Geld ihrer Opfer zu gelangen, scheiterten hierbei jedoch, da die Angerufenen die Betrugsmasche erkannten. So auch am Dienstagnachmittag eine Frau aus dem Kyffhäuserkreis. Die 77-Jährige erhielt gegen 14.30 Uhr einen Anruf von den Tätern, welche vortäuschten, dass ihre Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Täter forderten schließlich 50000 Euro als Kaution für die ...

mehr