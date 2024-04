Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Nach Portemonnaie-Diebstahl mit EC-Karte Geld abgehoben - Wer erkennt den Täter?

Nordhausen/Rottleberode/Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, entwendete ein unbekannter Mann die Geldbörse einer älteren Dame in einem Discounter. Nachdem die Geschädigte den Markt in der Stolberger Straße gegen 13.00 Uhr betrat wollte sie ihren Einkauf gegen 13.30 Uhr bezahlen. Hier stellte sie den Diebstahl des Portemonnaies fest.

Noch bevor die Frau die entwendete EC-Karte sperren konnte, hob der Täter an einem Geldautomaten in Rottleberode, im Landkreis Mansfeld-Südharz, um 13.22 Uhr einen vierstelligen Betrag ab. Noch am selben Tag ließ sich der Täter Bargeld in einer Lidl-Filiale in Bad Frankenhausen mit der entwendeten Geldkarte auszahlen. Auch Einkäufe beglich der Täter hier rechtswidrig. Der entstandene Vermögensschaden beträgt mehr als 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Nordhausen fahndet nach dem abgebildeten Täter. Wer diesen erkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 00261148/2023

