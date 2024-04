LPI-NDH: Fassade eines Cafés durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in einen Markt Am Tischplatt ein. Der oder die Täter erbeuteten Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Schiebeeingangstür des Marktes wurde erheblich beschädigt. Erst in der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher gewaltsam in den Markt eingedrungen. Auch hier hatten sie es auf Tabakwaren abgesehen. Link zum Bericht: ...

