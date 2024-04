LPI-NDH: Erneuter Einbruch in Markt

Dingelstädt (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch einen Pkw, der in der Steinstraße abgestellt war, indem sie die Fahrerseite des Seat zerkratzten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 14 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. ...

