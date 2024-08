POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec In der Zeit von Sonntag, 11. August 2024, 18:30 Uhr bis Montag, 12. August 2024 18:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec. Der 40-jährige Geschädigte aus Dinklage hatte sein Pedelec, Stevens E-Hazard, verschlossen am Kirchplatz in der Jahnstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen. Lohne - ...

mehr