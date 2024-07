POL-EL: Nordhorn - Toyota beschädigt

Lingen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 18.35 Uhr ein BMW an der Wietmarscher Straße in Lingen während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte den Pkw rechtzeitig abstellen. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

