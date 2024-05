Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrzeugschlüssel bei Büroeinbruch entwendet - Täter stehlen PKW

Hagenow (ots)

In Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen parkenden PKW gestohlen. Zuvor waren die Unbekannten in ein Büro eingebrochen und hatten daraus neben Bargeld auch die Schlüssel des betreffenden Fahrzeuges gestohlen. Dabei handelt es sich um einen grauen Firmenwagen der Marke VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen LUP-KS 404. Markant an dem PKW sind verschiedene Werbeaufschriften am Fahrzeugheck, unter anderem "Essen auf Rädern" und "Partyservice". Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zum Büroeinbruch in der Dr.-Raber-Straße bzw. zum Verbleib des gestohlenen PKW.

