Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Sonntag, 11. August 2024, 18:30 Uhr bis Montag, 12. August 2024 18:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec. Der 40-jährige Geschädigte aus Dinklage hatte sein Pedelec, Stevens E-Hazard, verschlossen am Kirchplatz in der Jahnstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Samstag, 10. August 2024 20:00 Uhr bis Sonntag, 11. August 2024 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück und entwendeten ein Pedelec. Das Pedelec, ein Riese und Müller Nevo Nuvinci in blau, war verschlossen auf einem Hof in der Brägeler Straße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstag, 13. August 2024, gegen 05:40 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Keetstraße. Eine männliche Person griff eine Frau an und verletzte diese. Durch das beherzte Eingreifen zweier Passanten ließ der Tatverdächtige von einer weiteren Handlung ab. Die Polizei sucht nun diese Passanten und bittet diese, sich mit der Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrskontrolle

Am Montag, 12. August 2024, gegen 04:50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Vechta einen Lkw/Großtransport, welcher die Oldenburger Straße in Langförden befuhr. Der Transport war nach vorne nicht gesichert und aufgrund der Überbreite kam es zu verkehrsgefährdeten Situationen mit dem Gegenverkehr. Eine Genehmigung lag nicht vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren samt Vermögensabschöpfung eingeleitet.

