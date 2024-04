Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Abgestürzte Person auf Schiff

Bremerhaven (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat sich heute (22. April 2024) gegen 9 Uhr bei einem Sturz aus rund fünf Metern Höhe schwer verletzt. Der Mitarbeiter stürzte auf das Oberdeck eines Schiffes in einer Werft im Fischereihafen. Der Mann wurde unverzüglich am Unfallort medizinisch versorgt und mit Hilfe eines Rettungskorbes und eines Krans der ansässigen Firma, unterstützt durch die Höhenretter der Feuerwehr Bremerhaven, den Rettungsdienst am Boden übergeben. Anschließend wurde der Mitarbeiter in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

Über die Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr, davon zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt und die Polizei am Einsatz beteiligt. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls alarmiert, konnte allerdings vor der Landung abbestellt werden.

