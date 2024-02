Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Brandstiftung? Feuer in leerstehendem Schulgebäude

Duisburg (ots)

Die Polizei ist in der Nacht zum Mittwoch (14. Februar, 00:10 Uhr) zu einem Brand in einem leerstehenden Schulgebäude an der Nahestraße ausgerückt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten etwa zwei Stunden lang die Flammen und durchsuchten das Gebäude nach Personen. Sie konnten dort niemanden feststellen.

Von einem möglichen Brandstifter fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim KK 11 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell