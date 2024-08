Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Körperverletzungen

Am Montag, 12. August 2024, gegen 20:00 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Lohne durch eine derzeit unbekannte Person mit der Faust geschlagen. Zeugen meldeten den Vorfall, welcher sich in der Marktstraße ereignet hat. Gegen 20:15 Uhr kam es dann zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 46-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser wurde verletzt durch einen Zeugen gefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Wohnwagen, welcher auf dem Stoppelmarktgelände abgestellt worden war. Der Wagen stand auf dem Parkplatz Meyer/Oldehus. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 14. August 2024, gegen 19:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,96 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 13. August 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 14. August 2024, 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Markise eines Marktstandes auf dem Stoppelmarktgelände. Anschließend entfernt er sich in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 56-jährigen Frau aus Diepholz. Diese hatte ihren Pkw, einen Renault Captur E-Tech auf einem Parkplatz an der Lindenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 15:00 Uhr kam es auf der B 69, Fahrtrichtung Diepholz, kurz vor der Ausfahrt zur Diepholzer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Löningen touchierte beim Einscheren nach einem Überholvorgang mit seinem Transporter den entgegenkommen Lkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers. Der Geschädigte entfernte sich, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 14. August 2024, 19:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Große Straße stadteinwärts. Er touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den Arm eines 42-jährigen Fußgängers. Dieser wurde leicht verletzt. Der 52-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um eine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell