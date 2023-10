Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise endet in Abschiebehaft

Freiburg (ots)

Die unerlaubte Einreise endete für einen 21- und einen 22-Jährigen zunächst bei der Bundespolizei in Freiburg und führte sie anschließend in eine Abschiebehaftanstalt.

Am Samstagabend (28.10.23) stellte ein Zugbegleiter in einem Fernzug von Basel nach Freiburg zwei Reisende ohne Zugticket fest. Da die beiden Männer sich auch nicht ausweisen konnten führte die Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof eine Personalienfeststellung durch. Die Überprüfung der marokkanischen Staatsangehörigen ergab gegen Beide jeweils eine Ausschreibung zur Festnahme mit dem Ziel der Ausweisung/Abschiebung. Die Männer wurden durch die Bundespolizei zunächst vorläufig festgenommen. Bei der Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde am Sonntag konnte in Erfahrung gebracht werden, dass Beide nach Österreich abgeschoben werden sollen. Dem, durch die Ausländerbehörde, gestellten Antrag auf Abschiebehaft wurde durch das Amtsgericht zugestimmt. Die beiden Männer wurden anschließend durch die Bundespolizei in eine Abschiebehaftanstalt eingeliefert. Zudem wurde wegen unerlaubter Einreise und Erschleichen von Leistungen ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell